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Кристен Стюарт стала членом жюри кинофестиваля /EPA/UPG

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили полный составь жюри. Всего были выбраны девять представителей кинематографа.

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Среди жюри: французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, российский режиссер Андрей Звягинцев, американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чан Чэнь, американская сценаристка Ава Дюверней и певица из Бурунди Хаджа Нин. Возглавит жюри Кейт Бланшетт.

Напомним, что ранее была опубликована программа фестиваля.