Переключиться на мобильную версию

Тусовка знаменитостей. Назван состав жюри Каннского кинофестиваля

Громкие имена
Поделись

Кристен Стюарт стала членом жюри кинофестиваля
Кристен Стюарт стала членом жюри кинофестиваля
/EPA/UPG

Организаторы Каннского кинофестиваля объявили полный составь жюри. Всего были выбраны девять представителей кинематографа.

Читай также: Украинский фильм вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

Среди жюри: французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, российский режиссер Андрей Звягинцев, американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чан Чэнь, американская сценаристка Ава Дюверней и певица из Бурунди Хаджа Нин. Возглавит жюри Кейт Бланшетт.

Напомним, что ранее была опубликована программа фестиваля.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Каннский кинофестиваль 2018 Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь