Переключиться на мобильную версию

Появились первые подробности сиквела Малефисента

Волшебница возвращается
Поделись

Съемки сиквела стартую в 2008 году
Съемки сиквела стартую в 2008 году

Компания Disney опубликовала первые подробности предстоящего сиквела фэнтези Малефисента.

Читай также: Стивен Спилберг экранизирует комикс DC

Отмечается, что к своим ролям вернутся Анджелина Джоли и Эль Фэннинг. Главного злодея сыграет Эд Скрейн, известный по роли Фрэнсиса Фримена в фильме Дэдпул.

Режиссером выступит Хоаким Роннинг, снявший пятую часть Пиратов Карибского моря и фильм Бандитки. Среди сценаристов Джез Баттеруорт (Грань будущего, 007: Спектр) и Линда Вулвертон (Малефисента, Король лев).

Пока неизвестно, какой сюжет будет в основе фильма. Съемки стартуют в 2018 году.

Напомним, что первый фильм Малефисента вышел в 2014 году и собрал 758,5 млн долларов в мире.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Малефисента Disney Анджелина Джоли Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь