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Стивен Спилберг экранизирует комикс DC

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Фильм выйдет не раньше 2020 года
Фильм выйдет не раньше 2020 года

Известный режиссер Стивен Спилберг экранизирует комикс DC о Черном ястребе. Сценаристом проекта выступит Дэвид Кепп (Инферно, Парк Юрского периода).

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Главный герой комикса — польский военный Януш Прохаска, ставший командиром отряда пилотов-асов из разных стран, сражающихся с нацистами во время Второй мировой войны. По прозвищу командира была названа и вся эскадра — Черные ястребы. Впервые комикс был опубликован в 1941 году и успешно издавался до конца 80-х годов.

Сообщается, что режиссер приступит к фильму после съемок пятого фильма об Индиана Джонсе, выход которого запланирован на 2019 год.

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