Вин Дизель снимет четвертую часть франшизы Три икса
Актер выкупил права
Вин Дизель снимет продолжение франшизы Три икса/PARAMOUNT PICTURES
Актер Вин Дизель совместно с компанией H Collective выкупил права на франшизу Три икса. Он намерен снять четвертую часть франшизы.
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На съемки нового фильма Дизеля вдохновил успех третьего фильма Три икса: Мировое господство, съемками которого занимался Ди Джей Карузо. О намерении снять продолжение актер заявлял еще в начале 2017 года, однако не смог договориться с Revolution Studios – прежними владельцами прав на франшизу.
Отметим, что три фильма франшизы: Три икса, Три икса: Новый уровень и Три икса: Мировое господство собрали по всему миру почти 1 млрд долларов.