Мартин Скорсезе снимет фильм для Netflix
В жанре документального кино
Мартин Скорсезе снимет документальный фильм/Netflix
Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе снимет документальный фильм для стриминговой платформы Netflix.
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Фильм расскажет о комедийном шоу SCTV (Second City Television), популярном в 80-е, где приняли участие многие знаменитости и комики.
Шоу SCTV впервые вышло в 1976 и длилось 6 сезонов. В фильме Скорсезе известные комики прошлого Джо Флейерти, Юджин Леви, Андреа Мартин, Кэтрин О'Хара, Мартин Шорт и Дэйв Томас вновь снимутся вместе.
Напомним, что ранее Мартин Скорсезе закончил съемки гангстерской драмы Ирландцы. Главные роли в фильме исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель.