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Лара Крофт в исполнении Анджелины Джоли заняла первое место /poster

Американский журнал Maxim составил рейтинг фильмов, снятых по мотивам видеоигр.

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В рейтинг вошли 20 кинолент, снятые за последние 30 лет. При его составлении учитывались отзывы киноманов и критиков, а также данные о количестве полученных фильмом премий.

Первое место в рейтинге заняла лента Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2001 года. Это экранизация серии компьютерных игр Tomb Raider с голливудской актрисой Анджелиной Джоли в главной роли. Стоит отметить, что в рейтинг не попал новый фильм о Ларе Крофт с Алисией Викандер в главной роли.

Топ-20 фильмов по мотивам видеоигр

1. Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)

2. Обитель зла (2002)

3. Кингсглейв: Последняя фантазия XV (2016)

4. Трон (1982)

5. Need for Speed: Жажда скорости (2014)

6. Смертельная битва (1995)

7. Хитмэн (2007)

8. Сайлент Хилл (2006)

9. Рэмпейдж (2018)

10. Фар Край (2008)

11. Первоклассный адвокат (2012)

12. Принц Персии: Пески времени (2010)

13. Кредо убийцы (2016)

14. Бладрейн (2005)

15. Варкрафт (2016)

16. Командир эскадрильи (1999)

17. Макс Пэйн (2008)

18. Doom (2005)

19. Уличный боец (1994)

20. Супербратья Марио (1993)