Назван исполнитель главной роли фильма Кладбище домашних животных
Дата выхода фильма пока неизвестна
Джейсон Кларк сыграет главную роль/Paramount Pictures.
Актер Джейсон Кларк сыграет главную роль в экранизации знаменитой книги Стивена Кинга Кладбище домашних животных.
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В центре сюжета - доктор, который перевозит свою семью в провинциальный город. Позже они обнаруживают, что живут рядом с кладбищем домашних животных, которое в свою очередь расположено на месте древнего погребения. Дальнейшие драматические события заставят главного героя пожалеть о переезде.
Среди постановщиков числятся Кевин Колш и Деннис Уидмайер, создатели фильма ужасов Глаза звезды. Дата выхода фильма пока неизвестна.