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Фильм выйдет 24 мая

Американское издание Empire опубликовало новые фотографии фильма Соло. Звездные войны: Истории.

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В частности, появился первый снимок злодея Драйдена Воса в исполнении Пола Беттани. Изначально персонажа должен был играть актер Майкл Кеннет Уильямс, однако после того, как изначальные режиссеры фильма, Фил Лорд и Кристофер Миллер, были отстранены от проекта и заменены Роном Ховардом, актера заменили при пересьемках.