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Фильм Женщина на войне дебютирует в Каннах /кадр из фильма

Кинолента Женщина на войне режиссера Бенедикта Эрлингсона, снятый в копродукции Франции, Исландии и Украины, попал в конкурсную программу Неделя критики (Semaine de la Critique) 71-го Каннского международного кинофестиваля.

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По сюжету фильма, диригентка хора Халла за кулисами тихой рутины ведет двойную жизнь страстной экологической активистки. Известная под псевдонимом Горянка, она тайно ведет одиночную войну с местной алюминиевой промышленностью. Начав с мелкого вандализма, ее действия возрастают до промышленного саботажа. Но когда женщина планирует крупнейшую операцию, получает письмо, которое меняет все: ее заявка на усыновление одобрена, и ее ждет маленькая девочка в Украине.

Фильм создан международной командой при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Среди представителей украинской команды: исполнительный продюсер фильма - Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, костюмер - Мария Керо, художник-декоратор - Люся Малышко. Часть работ по компьютерной графике выполнялась в Украине пост-продакшн студией Ракета Фильм.

Главную роль в кино играет известная исландская актриса Халлдора Гейхадсдоттир. Также в фильме снялись украинские актрисы Елена Лавренюк и Маргарита Хильская.

Съемки длились 8 недель, они охватили различные локации в Исландии и Украине.

Напомним, что 71-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Программа Неделя критики основана в 1962 году союзом французских кинокритиков. Ее цель - найти молодые таланты и поддержать их первые режиссерские работы.