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В рамках фестиваля пройдет показ фильма Отдаленный лай собак /кадр из видео

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20 апреля в Киеве стартует фестиваль DOCU/Хіт, в рамках которого покажут документальные фильмы, ставшие призерами международных кинофестивалей.

Показы будут проходить в кинотеатрах Украина и Жовтень. Позже фильмы поступят в прокат во Львове, Харькове и Одессе.

Фильмы, которые можно посмотреть на DOCU/Хіт

Последние люди в Алеппо, Ферас Файад

«Белые шлемы» — сообщество отчаянных людей, ведущих ежедневные спасательные работы в осажденном разгромленном Алеппо. В центре внимания фильма — три героя, Халед, Махмуд и Субхи, их повседневный непоказной героизм — на руинах мира, когда все проявления человечности кажутся невозможными…Фильм был номинирован на Оскар, а также удостоен наград фестивалей Sundance и CPH:DOX.

Бобби Джен, Эльвира Линд

После десяти лет звездной карьеры в знаменитой израильской труппе Батшева американская танцовщица Бобби Джин Смит принимает решение, полностью меняющее ее жизнь: она решает вернуться в США. Оторваться от близких людей оказалось намного сложнее, чем она предполагала. Фильм получил отличие кинофестиваля Трайбек и награду Cinema Eye.

Отдаленный лай собак, Симон Вильмон

Фильм снимали в разгар военных действий на Донбассе с 2015 по 2017 год. Он рассказывает о десятилетнем мальчике Олеге, который вместе с бабушкой живет в селе Гнутово. Они не смогли выехать с Донбасса и наблюдают, как вокруг них идет война. Кинолента получила ряд наград на фестивалях в Амстердаме, Гетеборге и Салониках, а также – главный приз студенческого жюри Docudays UA.