Поделись







Стивен Спилберг, Тим Бертон и Майкл Бэй вошли в список самых прибыльных режиссеров /Epa

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых прибыльных режиссеров современности.

Читай также: Критики назвали девять режиссеров, которым удалось снять всего один достойный фильм

Лидером рейтинга оказался Стивен Спилберг. Кассовые сборы всех его фильмов составили 10 млрд долларов. Он стал первым режиссером в истории кинематографа, кто смог достичь таких вершин.

Второе место занимает Питер Джексон. Кассовые сборы его фильмов равны 6,5 млрд долларов. Третье место досталось Майклу Бэю со сборами в 6,4 млрд долларов.

Предлагаем ознакомиться с рейтингом самых прибыльных режиссеров современности:

1. Стивен Спилберг – $10 млрд

2. Питер Джексон – $6,5 млрд

3. Майкл Бэй – $6,4 млрд

4. Джеймс Кэмерон – $6,1 млрд

5. Дэвид Йейтс – $5,3 млрд

6. Кристофер Нолан – $4,7 млрд

7. Роберт Земекис – $4,2 млрд

8. Тим Бертон – $4,07 млрд

9. Крис Коламбус - $4, 06 млрд

10. Ридли Скотт – $3,9 млрд