Forbes назвал самых прибыльных режиссеров современности
Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых прибыльных режиссеров современности.
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Лидером рейтинга оказался Стивен Спилберг. Кассовые сборы всех его фильмов составили 10 млрд долларов. Он стал первым режиссером в истории кинематографа, кто смог достичь таких вершин.
Второе место занимает Питер Джексон. Кассовые сборы его фильмов равны 6,5 млрд долларов. Третье место досталось Майклу Бэю со сборами в 6,4 млрд долларов.
Предлагаем ознакомиться с рейтингом самых прибыльных режиссеров современности:
1. Стивен Спилберг – $10 млрд
2. Питер Джексон – $6,5 млрд
3. Майкл Бэй – $6,4 млрд
4. Джеймс Кэмерон – $6,1 млрд
5. Дэвид Йейтс – $5,3 млрд
6. Кристофер Нолан – $4,7 млрд
7. Роберт Земекис – $4,2 млрд
8. Тим Бертон – $4,07 млрд
9. Крис Коламбус - $4, 06 млрд
10. Ридли Скотт – $3,9 млрд