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Хан Соло знакомится с Чубаккой в новом телевизионном ролике спин-оффа

Судьбоносная встреча
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Хан Соло знакомится с Чубаккой
Хан Соло знакомится с Чубаккой
/кадр из видео

 

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Официальный канал Звездных войн опубликовал новый телевизионный ролик спин-оффа Соло. Звездные войны. Истории. Видео включает несколько новых сцен.

Напомним, что Фильм расскажет о начале приключений космического сорвиголовы Хана Соло и его постоянного спутника Чубакки. Напарников ожидает знакомство с карточным шулером из далекой галактики, Лэндо Калриссианом. Премьера состоится 24 мая.

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