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Ролик посвящен Машаллу Тейлору /кадр из видео

Компания Hennessy сняла рекламный ролик во Львове. Главной локацией съемок стал велотрек СКА.

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Ролик посвящен американскому спортсмену Машаллу Тейлору, который в 1899 году стал первым афроамериканцем, победившем на чемпионате мира по велоспорту. Помимо борьбы в спорте, в жизни Тейлора присутствовала борьба с социумом и расизмом.

Над видеороликом работала украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Режиссером выступил Дерек Сиенфрэнс, известный по фильмам Валентинка и Место под соснами.

Напомним, что ранее Radioaktive Film сняли ролик в киевском метро для британского ритейлера проездных билетов Trainline.