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Джеймс Макэвой снимется в новом хорроре /Momentum Pictures

Кинокомпания Warner Bros назвала первых актеров сиквела Оно, которые сыграют повзрослевших детей – главных героев первой части.

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Сообщается, что Джессика Честейн снимется в роли Беверли, Джеймс Макэвой появится в роли Билла, а Билл Хейдер – в роли Ричи. Также, в роли Пеннивайза вернется Билл Скарсгард.

Действо фильма развернется через 27 лет после событий первой части. Члены Клуба неудачников вернутся в родной городок и снова столкнутся с клоуном Пеннивайзом.

Сценаристом и постановщиком фильма станет Андрес Мускетти, который работал над первой частью. Режиссером выступит Андрес Мушьетти. Премьера запланирована на 2019 год.

Напомним, что фильм Оно, снятый по роману Стивена Кинга, вышел в 2017 году и стал лучшим хоррором года, собрав в прокате 700 млн долларов.