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Сериал получил продолжение /Netflix

Компания Netflix продлила сериал Джессика Джонс на третий сезон. Таким образом, это второй сериал после Сорвиголовы, снятый по комиксам Marvel, который продвинулся дальше второго сезона.

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Отметим, что сериал, рассказывающий о героине с суперсилой, вышел в 2015 году. Сразу же после выхода он стал одним из главных сериалов современности с сильной женщиной в главной роли, заполучив тысячи фанатов.

Напомним, что премьера второго сезона состоялась 8 марта этого года. Главные роли исполнили Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Ика Дэрвилл, Джанет Мактир и другие.