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Габриэль Луна станет новым Терминатором /Gabriel Luna/Facebook

Режиссер нового фильма о Терминаторе Тим Миллер назвал исполнителя роли Терминатора. Им стал 35-летний американский актер Габриэль Луна.

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Самой значимой работой актера стала роль Призрачного гонщика в сериале Агенты Щ.И.Т. также. Он снимался в фильмах Транс-Пекос и Все, что у меня есть.

Помимо Габриэля Луна в фильме также снимутся Маккензи Дэвис и Диего Бонета. Также, зрители увидят Арнольда Шварценеггера и Линду Гамильтон.

Напомним, что Терминатор 6 ни коем образом не будет связан с эпизодом Генезис, вышедшем 2015 году. Основные события развернутся в Мексике, а одной из главных героинь станет 18-летняя девушка Дэни Рамос.

Над картиной Тим Миллер будет работать вместе с Джеймсом Камероном. Съемки будут проходить в Мехико, Будапеште, Испании и Великобритании. Старт работы намечен на май. Дата релиза осталась неизменной – 26 января 2019.