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Показаны кадры со съемочной площадки /Marvel Studio

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В сети опубликовали видеоролик со съемок Мстители: Война бесконечности, куда вошли короткие интервью с Крисом Хэмсвортом, Крисом Пратом, Гвинет Пелтроу, Робертом Дауни младшим, Элизабет Олсен и другими.

Напомним, что фильм выйдет 26 апреля. Ранее сообщалось, что предпродажа билетов превзошла семь последних фильмов Marvel вместе взятых. В их числе Черная пантера, Тор: Рагнарек, Человек-паук: Возвращение домой, Стражи галактики 2, Доктор Стрэндж, Первый мститель: Противостояние и Человек-муравей. Для этого Войне бесконечности понадобилось всего шесть часов.