Премьера состоится в 2020 году

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Фильм выйдет в 2020 году /кадр из фильма

Студия Disney объявила актерский состав игрового фильма Мулан. Главную роль исполнит Лю Юфей, командира Танга – Донни Йен, императора Китая – Джет Ли, а главную злодейку – Гонг Ли.

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Фильм расскажет о древней китайской легенды о Хуа Мулан, девушке, которая ушла в армию под видом мужчины вместо своего стареющего отца. Фильм является частью амбициозной серии игровых адаптаций классических мультфильмов Disney. Кроме Мулан, сюда также входят Король Лев, Книга джунглей 2, Круэлла, Малефисента 2, Дамбо, Аладдин, Русалочка и другие.

Релиз Мулан запланирован на 27 марта 2020 года.