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Новый фильм о Мстителях бьет рекорда /Marvel Studios Inc.

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До релиза новых Мстителей всего две недели, а фильм уже бьет рекорды. Согласно сайту Fandango, предпродажа билетов превзошла семь последних фильмов Marvel вместе взятых. В их числе Черная пантера, Тор: Рагнарек, Человек-паук: Возвращение домой, Стражи галактики 2, Доктор Стрэндж, Первый мститель: Противостояние и Человек-муравей. Для этого Войне бесконечности понадобилось всего шесть часов.

Таким образом, в первый уикенд проката ожидается прибыль в размере 200 млн долларов.

Напомним, что в украинский прокат фильм выйдет 26 апреля.