Вышел новый трейлер фильма 8 подруг Оушена
Премьера состоится в июне
Фильм выйдет в июне
Компания Warner Bros опубликовала новый трейлер фильма 8 подруг Оушена.
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Согласно сюжету, выйдя из тюрьмы, сестра Дэнни Оушена Дебби собирает команду для похищения самого дорогого в мире колье прямо с шеи коварной Дафны Крюгер. Это должно произойти во время ежегодного бала Музея искусства Метрополитен.
В главных ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна, Минди Калинг, Аквафина, Хеленаа Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Сара Полсон. Премьера состоится 21 июня.