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Фильм Под Силвер-Лэйк попал в конкурсную программу /кадр из фильма

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр и его креативный директор Тьерри Фремо объявили конкурсную программу киносмотра в ходе пресс-конференции.

8 мая фестиваль откроет драматическая лента Асгара Фархади Все знают с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях. Напомним, что в этом году жюри фестиваля возглавит актриса и лауреат двух премий Оскар, Кейт Бланшетт.

Конкурсная программа

Все знают, Асгар Фархади

На войне, Стефани Бризе

Человек-собака, Маттео Гарроне

Книга с Картинками, Жан-Люк Годар

Асако 1 И 2, Рюсукэ Хамагути

Ангел прощения, Кристоф Оноре

Девушка солнца, режиссер Ева Хассон

Перельный – самый чистый белый, режиссер Цзя Чжанкэ

Воры, Хирокадзу Корээда

Capernaum, режиссер Надин Лабаки

Черный Клоновец, режиссер Спайк Ли

Под Сильвер-Лэйк, режиссер Дэвид Роберт Митчелл

Тои лица, режиссер Джафар Панахи

Холодная война, режиссер Павел Павликовский

Счастливый лазарь, режиссер Аличе Рорвахер

Yomeddine, режиссер Эй Би Шоки

Лето, Кирилла Серебренников

Внеконкурсная программа

Соло. Звездные войны. Истории, Рон Ховард

Ле-Гран Бан, Жиля Леллуша

Особый взгляд

Граница, Али Аббаси

София, Бен Барек

Маленькие мерзавки, Андреа Бесканд и Эрик Метайер

Долгий день уходит в ночь, Би Ган

Манто, Надита Дас

Домашнее видео, Антуан Десросиер

Девушка, Лукас Донт

Ангельское лицо, Ванесса Фило

Эйфория, Валерия Голино

Друг, Ванури Кайю

Моя любимая ткань, Гайа Джиджи

Жатва, Эйтан Каллос

Яв моей комнате, Ульрих Кохлер

Ангел, Луис Ортега

Нежное безразличие мира, Адильхан Ержанов

Midnight Screenings

Gongjak, Юн Йонг-бин

Арктика, Джо Пенна

Специальные показы

Папа Франциск – человек своего мира, Вим Вендерс

Государство против Нельсона Мандела и других, Николас Шампо и Гийе Порт

Переправы, Ромен Гупиль

Четыре ветра, Мишель Тоска

Мертвые души, Ванг Бинг