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Дэдпул выйдет 17 мая

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Американское издание USA Today составило список самых ожидаемых фильмов этой весны и лета, основываясь на мнении кинокритиков.

Таким образом, среди самых ожидаемых фильмов оказались супергеройские истории, криминальные экшены и хорроры.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов весны и лета 2018

Мстители: Война бесконечности

Премьера: 26 апреля

Пока супергерои на Земле и за её пределами боролись против злодеев, каждый из которых хотел власти, хаоса или уничтожений, за всем этим наблюдал грозный титан Танос. Но теперь его время выйти на сцену. Он обладает Перчаткой Бесконечности, с помощью которой хочет собрать все Камни Бесконечности. Если у него получится заполучить все 6 артефактов, он станет практически всемогущим и всеведущим.

Дэдпул 2

Премьера: 17 мая

Фильм расскажет продолжение истории наемного убийцы Уэйда Уилсона, который взял себе имя Дэдпул. Болтливый киллер, вооруженный сверхсилой начинает новую охоту. Много кровавых приключений, приправленных нестандартным юмором главного героя.

Соло. Звездные войны. Истории

Премьера: 24 мая

Фильм о начале приключений космического сорвиголовы Хана Соло и его постоянного спутника Чубакки. Напарников ожидает знакомство с карточным шулером из далекой галактики, Лэндо Калриссианом.

Наследственное

Премьера: июнь 2018

Когда матриарх семьи Грэхем уходит из жизни, ее дочь, Энни, начинает раскрывать мистические и ужасные секреты о своей семье.

Мир юрского периода 2

Премьера: 7 июня

Прошло четыре года после событий предыдущей картины. Динозавры свободно бродят по острову Нублар и разрушенным остаткам парка развлечений. Древний вулкан лежащий под островом неожиданно пробуждается и угрожает всему живому на острове. Клэр, бывший менеджер парка развлечений, организует кампанию по спасению части динозавров. Она находит инвесторов и привлекает к ней отошедшего от дел дрессировщика динозавров Оуэна.

Суперсемейка 2

Премьера: 14 июня

Хелен Парр находится в центре внимания, оставив Боба дома приглядывать за Виолеттой и Дэшем. Этот сложный переход для всех, становится еще более трудным из-за того, что семья не знает о новых суперспособностях Джек-Джека. Когда новый злодей заявляет о своих намерениях, семья и Фреон должны найти способ снова работать вместе, что проще сказать, чем сделать, даже когда они все невероятны.

8 подруг Оушена

Премьера: 21 июня

Выйдя из тюрьмы, сестра Дэнни Оушена Дебби собирает команду для похищения самого дорогого в мире колье прямо с шеи коварной Дафны Крюгер. Это должно произойти во время ежегодного бала Музея искусства Метрополитен.

Человек-муравей и Оса

Премьера: 5 июля

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.

Миссия невыполнима: Фолаут

Премьера: 26 июля

Новые времена порождают новых злых гениев, которые обладают современным оружием и становятся реальной угрозой для планеты. Вызов, брошенный команде спецагентов во главе с Итаном Хантом (Том Круз), может стать их последней миссией.

Maма Mиа! 2

Премьера: 9 августа

Софи узнает, что она беременна, и, чтобы успокоится, решает получше узнать о том периоде прошлого её матери Донны, когда та в ее возрасте аналогично забеременела, но в отличие от дочери она понятия не имела, кто отец ребенка.