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Премьера состоится 26 апреля

26 апреля в киевском выставочном зале IZONE состоится премьера фильма Родной город, снятого голландской студией Metahaven.

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Кинолента, которую снимали в Киеве и Бейруте будет представлена в виде иммерсионной инсталляции – в зале, лишенного дневного света, два проектора будут одновременно показывать ролики, которые вместе создадут одно видео. Музыку к фильму написал ливанский электронный музыкант LAIR.

Видео в столице отсняли в 2017 году на территории Киевского судостроительно-судоремонтного завода в сентябре 2017 года. Фильм Родной город, по задумке авторов, описывает время драматических изменений и будущее городов, которое, в условиях гибридной войны и главенства виртуальной реальности становится все больше неуверенным. Также, эта лента продолжает серию фильмов Metahaven о человечестве в эпоху цифровых технологий, пропаганды и тотальной слежки.

Студия Metahaven известна радикальным дизайном. Они разрабатывали айдентику для WikiLeaks и выставляли свои работы по всему миру. С 2015 года снимают артхаусное кино.