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Кадр из фильма Безумный Пьеро украсил плакат /SNC

Организаторы Каннского кинофестиваля-2018 показали официальный постер события. На нам изображен кадр из фильма Безумный Пьеро 1965 года режиссера Жан-Люка Годара.

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Плакат создал 27-летний графический дизайнер Флор Макин. Ее вдохновил кадр из мелодрамы Безумный Пьеро, на котором запечатлены целующиеся Жан-Поль Бельмондо и Анна Карина. Сообщается, что дизайнер вдохновлялась работами французского фотографа Жоржа Пьерра, сотрудничавшего с именитыми кинематографистами своего времени.