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Создатели Мира Дикого Запада пошутили над поклонниками сериала

Нет спойлерам
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Создатели пошутили над фанатами
Создатели пошутили над фанатами
/HBO

Создатели Мира Дикого Запада Джонатан Нолан и Лиза Джой пошутили над фанатами сериала. 10 апреля режиссеры обратились к пользователям сайта Reddit с предложением опубликовать видеоролик с подробностями сюжета нового сезона. За это проголосовали тысячи пользователей.

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Через несколько часов в Youtube создатели опубликовали 25-минутный видеоролик. Правда, в нем нет спойлеров. В начале есть кадры из сериала, но позже Эван Рейчел Вуд — исполнительница одной из главных ролей в сериале — поет песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up. Остальное время видео занимает черно-белая запись с собакой.

Премьера нового сезона Мира Дикого Запада назначена на 22 апреля. В нем будет 11 серий. 

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