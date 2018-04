Поделись







Создатели пошутили над фанатами /HBO

Создатели Мира Дикого Запада Джонатан Нолан и Лиза Джой пошутили над фанатами сериала. 10 апреля режиссеры обратились к пользователям сайта Reddit с предложением опубликовать видеоролик с подробностями сюжета нового сезона. За это проголосовали тысячи пользователей.

Через несколько часов в Youtube создатели опубликовали 25-минутный видеоролик. Правда, в нем нет спойлеров. В начале есть кадры из сериала, но позже Эван Рейчел Вуд — исполнительница одной из главных ролей в сериале — поет песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up. Остальное время видео занимает черно-белая запись с собакой.

Премьера нового сезона Мира Дикого Запада назначена на 22 апреля. В нем будет 11 серий.