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Фильмы Marvel отличаются от комиксов /Marvel Studio

Marvel Studio превратила Кинематографическую вселенную Marvel в одну из самых успешных франшиз современности, несмотря на то, что фильмы никогда не следовали оригинальным историям из комиксов. Режиссеры Энтони Руссо и Джо Руссо, снявшие Войну бесконечности, объяснили, почему фильмы Marvel не отличаются от комиксов.

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По словам братьев Руссо, каждый режиссер и сценарист вдохновлялся книгами, но Кинематографическая вселенная Marvel – это не комиксы. ”Как фанат комиксов, я думаю это уместно брать элементы историй в фильм, но если я захочу ознакомиться с оригинальной историей, я просто прочитаю книгу. Я думаю, успех киностудии именно в том, что мы создавали новые истории, одалживая лишь некоторые элементы”, - объяснил Джо Руссо.

Напомним, что новый фильм Мстители: Война бесконечности выйдет в кинотеатрах 26 апреля.