Шаг вперед. Топ-10 танцевальных сцен в кино
Вот как нужно танцевать
Джон Траволта и Ума Турман в фильме Криминальное чтиво/Miramax
Читай также: Названы величайшие драки в фильмах 21 века
Журналисты британского издания The Guardian назвали лучшие танцевальные сцены в кинематографе. В рейтинг попали сцены, которые не отличаются хореографией, однако “пропитаны” атмосферой фильма, импровизацией актеров и правильным настроением.
Топ-10 лучших танцевальных сцен в кино
10. Охотник на оленей
9. Мой парень — псих
8. Эта прекрасная жизнь
7. Роми и Мишель на встрече выпускников
6. На игле
5. Криминальное чтиво
4. Лихорадка субботнего вечера
3. Домашняя вечеринка
2. Цилиндр
1. Зови меня своим именем