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Шаг вперед. Топ-10 танцевальных сцен в кино

Вот как нужно танцевать
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Джон Траволта и Ума Турман в фильме Криминальное чтиво
Джон Траволта и Ума Турман в фильме Криминальное чтиво
/Miramax

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Журналисты британского издания The Guardian назвали лучшие танцевальные сцены в кинематографе. В рейтинг попали сцены, которые не отличаются хореографией, однако “пропитаны” атмосферой фильма, импровизацией актеров и правильным настроением.

Топ-10 лучших танцевальных сцен в кино

10. Охотник на оленей

9. Мой парень — псих

8. Эта прекрасная жизнь

7. Роми и Мишель на встрече выпускников

6. На игле

5. Криминальное чтиво

4. Лихорадка субботнего вечера

3. Домашняя вечеринка

2. Цилиндр

1. Зови меня своим именем

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