Поделись







Джейсон Стейтем исполнил главную роль /кадр из фильма

В сети опубликовали первый трейлер триллера Мег с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Читай также: Опубликован новый трейлер фильма Соло. Звездные войны: Истории

Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор, в прошлом элитный пилот глубоководных аппаратов, уже много лет пишет о Мег и читает лекции, стараясь забыть трагически окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. Тэйлору предложили совершить еще более глубокое погружение. То, что он, возможно, найдет, должно заставить умолкнуть скептиков, но, когда эта находка будет поднята со дна, океанские приливы станут кроваво-красными до скончания времен.

В фильме также снимались: Рэйн Уилсон, Маси Ока, Руби Роуз и другие. Премьера состоится 9 августа.