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Франшиза Крик попала в список лучших /кадр из фильма

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Эксперты портала Comingsoon назвали лучшие кинофраншизы в жанре хоррор. В список вошли только те франшизы, которые насчитывают больше трех фильмов.

По словам киноэкспертов, некоторые популярные франшизы заслужили свои места в списке лучших, вопреки неудачным сиквелам, а также благодаря своим оригинальным фильмам и первичным персонажам.

Заклятие

Фильмы: 3

Общие кассовые сборы: $1,2 млрд

Франшиза рассказывает об исследователях паранормальных явлений Эде и Лоррейн Уорренах: Первый фильм основан на «одержимой» кукле Аннабель и — на истории семьи Перон в 1971 году. Второй фильм рассказывает о семье Ходжсон, которую злой дух желает выгнать из дома. Также, во франшизу вошел спин-офф о кукле Аннабель.

Зловещие мертвецы

Фильмы: 4

Общие кассовые сборы: $154,2 млн

Популярная франшиза, созданная режиссером и сценаристом Сэмом Рэйми, включает в себя оригинальную трилогию фильмов и ремейк. Сюжет всех произведений вращается вокруг древней шумерской книги Некрономикон Экс-Мортис, которая способна превращать людей в дедайтов — живых мертвецов, одержимых кандарийскими демонами.

Пункт назначения

Фильмы: 5

Общие кассовые сборы: $665 млн

Серия фильмов ужасов основана на неиспользованном сценарии одного из эпизодов телевизионного сериала Секретные материалы. Основная тема, затрагиваемая в каждом из фильмов, — фатализм, невозможность победить смерть. Визуально серии представляют собой слэшеры, гибель героев в которых происходит вследствие цепочки, на первый взгляд, нелепых случайностей и показана в жестко натуралистичном виде.

Пятница 13-е

Фильмы: 12

Общие кассовые сборы: $464,6 млн

Главный герой франшизы – Джейсон Вурхиз, маньяк-убийца, известный своими кровавыми способами расправ над жертвами. Его орудие – мачете. Герой представлен антагонистом серии, который преследует и убивает других персонажей, а также представляет психологические угрозы для отдельных персонажей.

Хэллоуин

Фильмы: 10

Общие кассовые сборы: $396 млн

Город Хэддэнфилд, канун Хэллоуина. Шестилетний Майкл Майерс убивает свою старшую сестру Джудит. 15 лет спустя подросший Майкл сбегает из психиатрической лечебницы и возвращается в родной город, начиная преследовать, а затем убивать группу подростков, пока в живых не остается только школьница Лори Строуд, приглядывающая за малышом Томми Доэйлом. Между тем, психиатр Майерса, доктор Лумис, отправляется на поиски сумасшедшего убийцы…В последующих фильмах развивается история Майкла.

Ганнибал

Фильмы: 5

Общие кассовые сборы: $942 млн

Серия фильмов рассказывает Ганнибале Лектере - судебном психиатре, серийном убийце и каннибале. Он проявляет черты психопата, но обладает выдающимся интеллектом. Интеллект приносит ему известность в медицинских кругах, а каннибализм — среди простых людей.

Астрал

Фильмы: 4

Общие кассовые сборы: $536 млн

Серия фильмов рассказывает о медиуме Элис Райнер, которая помогает семьям справиться с паранормальными явлениями в их домах.

Кошмар на улице Вязов

Фильмы: 9

Общие кассовые сборы: $457 млн

Главный герой фильмов — Фредди Крюгер — сверхъестественный серийный убийца. Крюгер мистическим образом вторгается в сны подростков, живущих в вымышленном городке Спрингвуд, пытаясь таким образом их убить. В качестве мотива убийца использует месть родителям этих детей, убивших его много лет назад.

Пила

Фильмы: 8

Общие кассовые сборы: $975 млн

Серия фильмов рассказывает об убийце Джоне Крамере. Он отличается от большинства вымышленных серийных убийц тем, что не считает свои действия убийствами: он верит, что учит людей ценить свою жизнь, полагаясь на различные смертельные ловушки, в которых они сами должны сделать выбор (часто влекущие за собой членовредительство), чтобы избежать смерти.

Крик

Фильмы: 4

Общие кассовые сборы: $604 млн

Главным героем франшизы стал Призрачное лицо. За маской убийцы в каждой части скрываются различные люди и мотивы, но все они преследуют главную цель — убить Сидни Прескотт.