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Черная Пантера обогнала Титаник по кассовым сборам в США

Титаник “опустился на дно”
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Черная пантера продолжает бить рекорды
Черная пантера продолжает бить рекорды
/Marvel Studio

Блокбастер Черная пантера обогнал фильм Титаник по кассовым сборам в США. Кинолента Marvel заняла третье место в рейтинге.

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Согласно итогам марта, Черная пантера собрал в американском прокате 665,6 млн долларов, в то время как Титаник – 659,3 млн долларов. Отметим что первое место занимает Звездные выйны: Пробуждение силы, а второе – Аватар.

Напомним, что блокбастер также вошел в топ-10 самых кассовых фильмов всех времен с мировыми сборами в 1,3 млрд долларов.

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