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Актриса может появится в новых мстителях /EPA/UPG

Актриса Мишель Пфайффер может появиться в новых Мстителях. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

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Как рассказывает начальник Marvel Studios Виктория Алонсо, на площадке присутствовала Мишель Пфайффер. Однако, неизвестно, в какой части Войны Бесконечности появится актриса, ведь оба фильма снимались параллельно.

Отметим, что Мишель Пфайффер уже снялась в фильме сnудии Marvel. Она сыграла Джанет ван Дин – мать Хоуп ван Дин и первую носительницу костюма Осы в киноленте Человек-муравей и Оса.