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Фильм выйдет 24 мая

Официальный канал Звездных войн в Youtube опубликовал новый трейлер фильма Соло. Звездные войны: Истории.

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Фильм расскажет о начале приключений космического сорвиголовы Хана Соло и его постоянного спутника Чубакки. Напарников ожидает знакомство с карточным шулером из далекой галактики, Лэндо Калриссианом.

В главных ролях снялись: Олдрен Эренрайк, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Вуди Харрельсон и другие. В кинотеатрах фильм выйдет 24 мая.