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Джей и Молчаливый Боб появятся в виртуальной реальности /кадр из фильма

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Режиссер Кевин Смит снимет сериал о Джее и Молчаливом Бобе в VR-формате. Кинолента будет снята от лица Молчаливого Боба и расскажет о чреде приключений Джея. Производством сериала займется подразделение STX Entertainment под названием Surreal.

Джей и Молчаливый Боб — центральные и эпизодические персонажи ряда фильмов Кевина Смита. Среди них: Клерки, Тусовщики из супермаркета, Догма, Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар и другие.