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Дуэйн Джонсон может отказаться от съемок в Форсаже /EPA/UPG

Актер Дуэйн Джонсон не уверен, будет ли он сниматься с новом фильме Форсаж. Причиной сомнений стал конфликт с Вином Дизелем.

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Как рассказал Джонсон в одном из интервью, у них возникли разногласия на съемочной площадке последнего фильма. “У нас фундаментальная разница в жизненных взглядах, съемках и сотрудничестве. Мне понадобилось время, чтобы понять, как с ним взаимодействовать. Но я пока не знаю, будем ли мы вновь работать или нет”, - рассказал Джонсон.

Напомним, что впервые о конфликте стало известно в 2016 году, когда Джонсон рассказал о непрофессиональном поведении Вина Дизеля на площадке.