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Роуэн Аткинсон вернулся к образу Джонни Инглиша /Focus Features LLC.

В сети появился первый трейлер комедийного боевика Агент Джонни Инглиш: Новая миссия

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Когда все агенты секретной службы Ее Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш — боль и гордость британской разведки.

В главных ролях снялись: Роуэн Аткинсон, Ольга Куриленко, Эмма Томспон, Миранда Хеннесси и другие. Премьера состоится 8 ноября этого года.