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Кассовые сборы Черной пантеры составили $1,2 млрд

Мировые кассовые сборы всех фильмов Голливуда, вышедших в 2017 году, составили рекордные 40,6 млрд долларов. Об этом сообщает Ассоциация киноискусства Америки.

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Согласно данным, такого показателя удалось достичь благодаря китайскому рынку, в то время как рынок США просел на 2%. В 2016 году в мировом прокате удалось собрать 38,8 млрд долларов, в 2015 – 38,4 млрд долларов, а в 2014 – 36,4 млрд долларов.

По словам экспертов, данная ситуация говорит об уверенном росте медиа бизнеса и правильном подходе киностудий к продукту и дистрибуции. Они также уверены, что этот год станет не менее успешным.