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Стивен Спилберг хочет сменить пол исследователя /EPA/UPG

Режиссер Стивен Спилберг хочет изменить пол исследователя Индиана Джонса в следующем фильме. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

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По словам Спилберга, можно просто заменить имя с Джонс на Джоан и больше никаких проблем. Он также отметил, что женщина в роли Индиана Джонса может расстроить поклонников, однако исследователю пора измениться.

Напомним, что съемки пятого фильма об Индиана Джонсе стартуют в апреле 2019 года. Это будет последний фильм франшизы с участием Харрисона Форда.