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Братья Даффер ответили на обвинения /EPA/UPG

Создатели Очень странных дел братья Даффер ответили на обвинения режиссера Чарли Кесслера касательно украденного сюжета сериала.

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Как утверждает адвокат братьев Даффер, заявление Кесслера абсолютно бессмысленны. “Он не имеет ни малейшего отношения к созданию Очень странных дел”, - отметил адвокат, добавив, что братья Даффер никогда не видели короткометражку Кесслера и не обсуждали с ним проект. Иск Кесслера – это не что иное, как попытка получить прибыль на основе работы других людей.

Напомним, что ранее Чарли Кесслер заявил, что братья Даффер украли ключевую идею его короткометражного фильма Монток 2011 года. Также, он заявил, что рассказывал идею сериала, основанного на Монтоке, братьям Даффер в 2014 году во время кинофестиваля Трайбека, но они не выразили интереса.

Несмотря на это, в апреле 2015 года, Netflix анонсировал сериал под названием Монток, который позже назвали Очень странные дела. В синопсисе говорилось: События будут происходить в Монтоке, 1980 год. Таинственным образом исчезает мальчик. Как только семья, друзья и полиция начинает искать мальчика, они оказываются вовлеченными в мистический и секретный правительственный эксперимент. Позже события сериала перенесли в Хокинс, штат Индиана.