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Звезда сериала Доктор Хаус снимется в сериале Джорджа Клуни

Харизматичные актеры в одном сериале
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Хью Лори и Джордж Клуни снимутся в сериале
Хью Лори и Джордж Клуни снимутся в сериале
/EPA/UPG

Звезда сериала Доктор Хаус Хью Лори снимется в телевизионной адаптации романа Уловка-22, над которой работает Джордж Клуни.

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Действие романа разворачивается в 1944 году на острове Пианоза в Средиземном море, где пребывает расквартированный бомбардировочный полк ВВС США. Сюжет расскажет о капитане Йоссариане, который осознает бессмысленность идеи военного противостояния и пытается избежать службы, симулируя сумасшествие. Сделать это ему мешает «Уловка-22» — это таинственный параграф в уставе, гласящий, что если человек не хочет воевать, то он уже не может считаться сумасшедшим в силу своего здравомыслия.

Сценарий для сериала написали Люк Дэйвис (Лев) и Дэвид Мишо (Машина войны). Джордж Клуни станет исполнительным продюсером, а также сыграет одну из главных ролей. Показ сериала состоится на стриминговом сервисе Hulu.

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