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Нил Гейман экранизирует роман /EPA/UPG

Писатель Нил Гейман, написавший Американских богов и Коралину в стране кошмаров, займется телевизионной адаптацией фентезийной трилогии Мервина Пика Горменгаст

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Сага Горменгаст состоит из трех романов: Титус Гроан, Горменгаст и Одиночество Титуса. Само слово «Горменгаст» означает название громадного замка размером с целый город, в котором живет множество обитателей и который также называют Замком четырех миров. Титус Гроан — главный герой и наследник замка.

“В литературе нет ничего похожего на Горменгаст. Это произведение было создано невероятным мастером. Для меня большая честь работать над этим проектом”, - говорит Гейман.

Над проектом будет работать студия FremantleMedia, которая ранее занималась сериалом Американские боги. Режиссером проекта выступит оскароносный Акива Голдсман.