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Создателей обвиняют в плагиате

Режиссер Чарли Кесслер обвинил в плагиате братьев Даффер за сюжет сериала Очень странные дела. По словам Кесслера, они украли ключевую идею его короткометражного фильма Монток 2011 года.

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Чарли Кесслер также утверждает, что рассказывал идею сериала, основанного на Монтоке, братьям Даффер в 2014 году во время кинофестиваля Трайбека, но они не выразили интереса. Несмотря на это, в апреле 2015 года, Netflix анонсировал сериал под названием Монток, который позже назвали Очень странные дела. В синопсисе говорилось: События будут происходить в Монтоке, 1980 год. Таинственным образом исчезает мальчик. Как только семья, друзья и полиция начинает искать мальчика, они оказываются вовлеченными в мистический и секретный правительственный эксперимент. Позже события сериала перенесли в Хокинс, штат Индиана.

Как утверждает Кесслер, если братья Даффер не придут к соглашению, он подаст в суд.