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Киану Ривз и Алекс Уинтер снимутся в главных ролях /entertainment weekly

Актер Киану Ривз и Алекс Уинтер раскрыли подробности третьего фильма о приключениях Билла и Теда.

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По словам актеров, в третьем фильме герои выясняют, что они так и не записали песню. Это служит для них стимулом отправится в очередное путешествие во времени, чтобы получить ответы на вопросы. «Одни будущие мы отказываются с нами разговаривать, а другие – обвиняют нас в том, что, не написав песню, мы испортили им жизнь», - рассказал Ривз.

Как рассказывают сценаристы Крис Мэтисон и Эд Соломон, фиаско практически разрушило жизнь героев. Им сказали, что они спасут мир, но вот им за 50 и они ничего не сделали. Герои женаты и эта мысль влияет на отношения с близкими.

Фильм будет называться Bill & Ted Face the Music. Над фильмом будут работать: режиссер Дин Паризо, продюсеры Стивен Содерберг и Скотт Крупф, работавшие над первыми двумя частями.