Появились подробности фильма Крид 2: сюжет и актерский состав

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Сильвестр Сталлоне и Майкл Б. Джордан снялись в главных ролях /© 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Киностудия Warner Bros. объявила о старте съемок боксерской драмы Крид 2, релиз которой намечен на ноябрь 2018 года.

По этому случаю был опубликован синопсис фильма:

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Адонис Крид вынужден искать баланс в жизни. Между личными обязательствами и подготовкой к его следующей большой битве, он противостоит вызову своей жизни. Встреча с оппонентом, который связан с прошлым его семьи, только усиливает его рвение к битве на ринге. Рокки Бальбоа находится рядом с Кридом, и они вместе будут противостоять своему общему врагу. Крид 2 собирается вернуться к истокам.

В первый съемочный день Сильвестр Сталлоне опубликовал ролик в Instagram, где подчеркнул, что это особый день, ведь история Рокки живет уже 42 года.

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone) 2 Апр 2018 в 4:22 PDT

В режиссерском кресле находится Стивен Кейпл-мл, снявший Земля обетованная. В главных ролях по-прежнему снимутся Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Майкл Б. Джордан. Также, зрители увидят румынского боксера Флориана Мунтеану в роли Виктора – сына Ивана Драго. Тессу Томпсон (Бьянка), Филисию Рашад (Мэри Энн Крид), Карла Уэзерса (Аполло Крид) и Майло Вентимилья (Роберт Бальбоа).