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Эмили Блант исполнила главную роль /© 2018 Paramount Pictures.

Студия Paramount опубликовала финальный трейлер хоррора Тихое место

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По сюжету, Земля подверглась нападению неких сверхъестественных существ, которые охотятся по звуку. Семейная пара фермеров Эвелин и Ли Эбботтов пытаются всеми силами выжить в обстановке, когда нельзя издавать никаких звуков. Положение осложняется тем, что у Эбооттов трое маленьких детей, Риган, Маркус и Бо, которым, как и всем детям, тяжело соблюдать тишину и не шуметь, что в итоге приводит к тому, что в один из дней погибает Бо. Но самое сложное ещё впереди — Эвелин беременна и готовится вот-вот родить.

Режиссером выступил Джон Красински, который также снялся в главной роли. Вместе с ним в главной роли снялась Эмили Блант. Премьера состоится 5 апреля.