Готовится к релизу экранизация популярного романа Стивена Кинга
От создателей Оно и Заклятие
Первый фильм Томминокеры вышел в 1993 году
Популярный роман Стивена Кинга Томминокеры, написанный в 1987, станет фильмом.
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Над новой экранизацией будет работать режиссер и сценарист Джеймс Ван (Заклятие, Астрал), продюсер Рой Ли (Оно) и продюсер Ларри Санитский.
Действие романа происходят в небольшом городке Хэвен, штат Мэн. Жительница Хэвена находит в лесу вкопанный в землю кусок металла. Тот оказывается частью гигантского инопланетного корабля. Облучение с этого корабля влияет на жителей поселка самым ужасным образом. Постепенно они утрачивают человеческие черты и становятся томминокерами.