От создателей Оно и Заклятие

Поделись







Первый фильм Томминокеры вышел в 1993 году

Популярный роман Стивена Кинга Томминокеры, написанный в 1987, станет фильмом.

Читай также: Amazon снимет сериал по Темной Башне Стивена Кинга

Над новой экранизацией будет работать режиссер и сценарист Джеймс Ван (Заклятие, Астрал), продюсер Рой Ли (Оно) и продюсер Ларри Санитский.

Действие романа происходят в небольшом городке Хэвен, штат Мэн. Жительница Хэвена находит в лесу вкопанный в землю кусок металла. Тот оказывается частью гигантского инопланетного корабля. Облучение с этого корабля влияет на жителей поселка самым ужасным образом. Постепенно они утрачивают человеческие черты и становятся томминокерами.