Поделись







Jamiroquai едут в Киев /Jamiroquai\Facebook

Читай также: В Киеве впервые выступит металл-группа Stone Sour

Британская группа Jamiroquai даст свой первый концерт в Киеве. Выступление состоится в рамках фестиваля BeLive, который состоится 21–24 июня на стадионе Олимпийский в Киеве.

В столице группа представит новый альбом и подготовит незабываемое шоу.

Отметим, что группа уже выступала в Киеве семь лет назад.

Jamiroquai – всемирно известные представители британского джаз-фанка и эйсид-джаза. Коллектив выпустил 9 альбомов. Музыканты удостоены Грэмми и 4-х наград MTV, а альбом Travelling Without Moving попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый альбом в стиле фанк.