На одну блондинку меньше в Голливуде

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Кэмерон Диас завершила карьеру /instyle

Слухи о том, что Кэмерон Диас уходит из кино, ходили несколько недель, однако никаких подтверждений не было.

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Сама актриса впервые прокомментировала данную ситуацию во время интервью Entertainment Weekly. По словам Диас, она уже четыре года нигде не снимается и не получает больших предложений, поэтому готова уйти из кино. Свободное время актриса хочет посвятить себе и своей семье.

По случаю завершения карьеры Кэмрон Диас, предлагаем вспомнить ее лучшие роли.

Тина Карлайл, Маска

Мэри Дженсен, Все без ума от Мэри

Натали Кук, Ангелы Чарли

Кристина Уолтерс, Милашка

Аманда Вудс, Отпуск по обмену

Джой Макнелли, Однажды в Вегасе

Джун Хэвенс, Рыцарь дня

Элизабет Холси, Очень плохая училка

Карли Виттен, Другая женщина