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Джон Уик дважды вошел в рейтинг

Американский журнал Maxim составил рейтинг самых ярких и зрелищных драк в кинематографе 21 века

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Первую строчку рейтинга заняла драка в тюремном коридоре в корейском фильме Одлбой 2003 года. Отмечается, что сцена длится всего три с половиной минуты, но перехватывает дух благодаря отменному настроению, где переплелись ярость и страх.

Второе место заняла сцена драки на кухне в фильме Рейд 4, 2014 года. Замыкает тройку лидеров драка в клубе из фильма Джон Уик. 2014 год.

Как отмечает издание, ключевыми критериями по оценке боевых сцен стали: зрелищность, реалистичность и хореография экранного поединка. Всего в рейтинг попала 21 сцена из 19 фильмов. В списке две драки из киноленты Джон Уик и две – из кинофильма Взрывная блондинка.

Топ-10 величайших драк в фильмах 21 века

1. Олдбой (2003)

2. Рейд 2 (2014)

3. Джон Уик (2014)

4. Взрывная блондинка (2017)

5. Дэдпул (2016)

6. Убить Билла. Фильм 1 (2003)

7. Нокаут (2011)

8. Крадущийся тигр, затаившийся дракон (2000)

9. Форсаж 5 (2011)

10. Перевозчик (2002)