Назван режиссер Мира Юрского периода 3
Спилберг одобрил
Мир Юрского периода получил режиссера/кадр из фильма
Стивен Спилберг подтвердил, что третью часть Мира Юрского периода снимет режиссер Колин Треворроу, который ранее выступал продюсером у первых двух фильмов.
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По словам Треворроу, такое повышение дает возможность пригласить в команду новых людей, которые привнесут во франшизу что-то свежее. Над сценарием будут работать Хуан Антонио Байона (Голос монстра, Приют, Мир Юрского периода) и Эмили Кармайкл (Тихоокеанский рубеж 2).
Напомним, что вторая часть Мира Юрского периода выйдет в кинотеатрах 7 июня 2018 года.