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Дженнифер Энистон и Адам Сендлер снова сыграют в комедии

Для канала Netflix
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Дженнифер Энистон и Адам Сендлер сыграют супругов
Дженнифер Энистон и Адам Сендлер сыграют супругов
/ Columbia Pictures

Актеры Дженнифер Энистон и Адам Сендлер вновь снимутся в комедийном фильме. Ранее актеры сыграли в комедии Притворись моей женой в 2011.

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Фильм расскажет о полицейском из Нью-Йорка, который берет свою жену в долгожданную поездку в Европу. В самолете они знакомятся с семьей, которая приглашает их отдохнуть на яхте пожилого миллиардера Малкольма Куинса. Во время отдыха Куинса убивают и пара становится главными подозреваемыми.

Режиссер фильма Тайное убийство выступит Кайл Ньюачек. Заказал фильм канал Netflix.

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